росія використовує енергоресурси як зброю проти Заходу, і Євросоюз готується до будь-яких сценаріїв, що можуть виникнути внаслідок переривання їх постачання.

Про це заявив у Брюсселі високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми знаємо, що росія може використати газ як зброю проти нас. Де-факто, вони це вже роблять, зменшують постачання газу. У середу Єврокомісія обговорить перспективи постачання газу. Але це різні речі. Ми не маємо наміру зупиняти підтримку України або застосування санкцій проти росії. Безумовно, існують ризики для постачання енергії, всі про це знають. Не сьогодні, але вже наступними днями Єврокомісія, а після цього – Рада ЄС готуватимуть усі плани, щоб бути готовими до будь-якої можливої ситуації», - сказав Боррель.

Він наголосив, що європейські санкції, запроваджені ЄСу відповідь на агресію рф, реально вражають російську економіку, що позначається на виробництві автомобілів, двигунів, електрообладнання та інших видів технологічної продукції. За словами високого представника ЄС, російська економіка платить високу ціну за цю війну.

«Я наполягаю, що санкції - це одне. Дії, які росія може здійснити проти нас, використовуючи газ (як зброю – ред.), - це інше. Ми маємо боротися в обох напрямках. ... Ми будемо продовжувати імплементувати ці санкції. Ми мусимо мати стратегічне терпіння та стратегічну стійкість. Це не завершиться через день, тиждень або місяць. Тож застосування (санкцій – ред.) має тривати щодня. Треба дивитися, як це спрацьовує, закривати «прогалини», дивитися, що роблять інші країни. Йдеться не про те, що просто оголосили про санкції. Їх потрібно імплементувати, і це важлива робота, яка має бути зроблена», - підкреслив Боррель.

Як повідомлялося, минулого тижня Європейська комісія представила нові пропозиції, так званий правовий пакет «продовження та приєднання», який покликаний підвищити ефективність санкцій, запроваджених проти рф, та усунути шляхи для їх оминання. Нові пропозиції, зокрема, передбачають запровадження ембарго на постачання російського золота, посилення фінансового контролю за «замороженими» активами, розширення переліку осіб та установ, що підпадають під санкції. Єврокомісія також пропонує продовжити санкції ще на шість місяців, до наступного їх перегляду наприкінці січня 2023 року.

Ці пропозиції сьогодні і розглядають міністри закордонних справ Євросоюзу.