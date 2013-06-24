За координації Міністерства енергетики України Дніпропетровська філія газорозподільної компанії «Газмережі» отримала обладнання від чеської компанії GasNet, яке дасть змогу оперативно проводити відновлювальні роботи на об’єктах прифронтового регіону. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Надана партнерами «Стоп-система» Ravetti дозволяє проводити роботи із мінімальними затратами часу, без порушення процесу розподілу природного газу та без відключення споживачів. Обладнання дає змогу здійснювати газонебезпечні роботи з реконструкції та ремонту мереж, із заміни дефектних ділянок газопроводу, несправних засувок та кранів будь-якої пори року.

Нагадаємо, Україна отримала від чеської компанії GasNet 3 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою понад 20 тонн. Отримане газове обладнання вже доставлено до компаній Харківської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Загалом з лютого 2022 року за координації Міненерго енергетики Дніпропетровщини отримали близько 525 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів.