Генеральна Асамблея ООН у середу ухвалила резолюцію «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй», яка засуджує російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.
«За» висловилися 143 країни, проти - 5, утрималися - 35. Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
Проти голосували росія, білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія.
Співавторами резолюції виступили близько 70 країн. Серед них – Україна, всі країни ЄС, Австралія, Грузія, Республіка Корея, Молдова, Чорногорія, Камбоджа, Велика Британія, М’янма, низка держав Латинської Америки та Тихоокеанського регіону.
Нагадаємо, одинадцята надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН10 та 12 жовтня обговорювала проєкт резолюціїпро невизнання псевдореферендумів на окупованих росією територіях України.
російська делегація зробила спробу шляхом маніпуляцій нав’язати таємне голосування за документ, сподіваючись на більшу підтримку своєї позиції, проте переважною більшістю голосів її пропозиції були відхилені.