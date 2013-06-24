Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу закликав до негайного завершення війни в Україні шляхом дипломатії.

При цьому у своєму виступі під час відкриття зимової зустрічі ПА ОБСЄ у Відні Сінірліоглу жодним чином не згадав Росію чи російську природу розв'язаної війни в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мої перші слова тут сьогодні не можуть не стосуватися України. Війна, що триває, є відкритою раною на серці Європи. Вона вбила і поранила понад мільйон людей, призвела до незліченних переміщень, зруйнувала міста і села. І вона повинна закінчитися зараз. Настав час знову поставити дипломатію на перше місце», - сказав він.

Генсек ОБСЄ також згадав трьох співробітників ОБСЄ - Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова, «які все ще утримуються в Донецьку і Луганську». За його словами, він має намір «зробити все можливе, щоб вони повернулися до своїх родин».

«ОБСЄ багато робить в Україні, і я вірю, що ОБСЄ може багато чого зробити в майбутньому. Вона має інструменти, досвід і знання, щоб відігравати ключову роль за умови досягнення консенсусу», - додав Сінірліоглу.

Окремо у своєму виступі він також заявив, що наразі "дійсно існує глибока і нагальна потреба поважати принципи і зобов'язання ОБСЄ, реагувати на виклики сьогодення і, найголовніше, готуватися до майбутнього, в якому, я переконаний, ОБСЄ може відіграти вирішальну роль".

Ані у частині, що стосувалася загарбницької війни РФ проти України, ані у своєму виступі загалом Сінірліоглу жодного разу не згадав Росію – ні як порушника принципів та зобов’язань ОБСЄ, ні як агресора, який розв’язав загарбницьку війну проти України, яка «є відкритою раною на серці Європи»і яка «вбила і поранила понад мільйон людей».

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2024 року Рада міністрів ОБСЄ затвердила нове керівництво Організації, зокрема новим генеральним секретарем ОБСЄ став турецький дипломат Ферідун Сінірліоглу.