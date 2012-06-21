38 країн, серед яких США, Франція та Великобританія, написали листа Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гуттерішу. Вони закликали його порушити тему ув’язнених у Росії українців під час запланованих на наступний тиждень переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляли, Генсек ООН планує відвідати Москву в межах чемпіонату світу з футболу, який відкрився в РФ 14 червня. Він проведе переговори з Путіним наступної середи і відвідає матч між командами Португалії й Марокко. Про це повідомило агентство AFP.
У листі наголошено, що питання про справу Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, слід порушити під час зустрічі з російським президентом «як питання надзвичайної терміновості». Лідери 38 країн просять Гуттеріша виступити посередником і переконати Путіна знайти рішення. «Підтримуємо залучення ООН до вирішення цього питання та подальші кроки, які допоможуть усім незаконно ув’язненим», — зазначено в листі.
Представник України в ООН Володимир Єльченко передав Антоніо Гуттерішу цей лист разом зі списком з іменами понад 60 бранців Кремля, серед яких Олександр Кольченко, Станіслав Клих та Микола Карпюк. Це звернення підписали більшість держав ЄС, Австралія, Канада, Грузія, Туреччина і Молдова.
Учора американська творча організація PEN America, яка об’єднує майже 5 тисяч письменників, митців і режисерів, також закликала Кремль «негайно і безумовно звільнити» Олега Сенцова. Член цієї спілки американський письменник Стівен Кінг написав у Twitter: «Приєднуйтеся до мене та PEN America, щоб домогтися звільнення українського режисера Сенцова, якого незаконно ув’язнили у Росії. Часу обмаль, він може померти за свої погляди».