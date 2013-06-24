Торік було започатковано програму «єОздоровлення», яка працює за принципом «гроші ходять за дитиною». Путівки вперше не розподіляли в ручному режимі. Натомість батьки отримували кошти на картку і самі оплачували путівку в один з визначених закладів у Карпатах. Пілотний 2023 рік показав ефективність такого формату. Майже 2000 дітей з малозабезпечених сімей відпочили без навантаження на сімейний бюджет. Тому 2024 року програму масштабують.

Як і торік, батьки отримуватимуть виплату від держави на рахунок у ПриватБанку, який вони мають відкрити спеціально під цю виплату. За отримані кошти батьки зможуть купити путівку для дитини в той заклад, який самі оберуть. Обрати можна буде серед закладів, які беруть участь у проєкті.

Сума виплати на одну дитину становитиме 15 980 гривень (п’ять прожиткових мінімумів для дітей віком 6—18 років). Вартість оздоровлення дитини залежатиме від категорії дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Путівки через «єОздоровлення» зможуть отримати: діти з інвалідністю, яких виховують у малозабезпечених сім’ях; діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Послугою можна буде скористатися тільки в тому разі, якщо дитина не отримувала в поточному році путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбаної за рахунок коштів державного або місцевого бюджету будь­якого рівня.

Цього року дітей за програмою «єОздоровлення» прийматимуть заклади у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано­Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та місті Києві, якщо їх внесено до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення і відпочинку й вони мають облаштоване укриття. На відміну від минулого року, тепер заклад не обов’язково має розташовуватися в карпатському регіоні та мати вищу категорію.

«Ми започаткували пілотний проєкт «єОздоровлення» торік і побачили його ефективність. По­перше, він унеможливлює ручний розподіл путівок з усіма його наслідками: непрозорість, недоходження путівок до дітей, на яких вони розраховані. По­друге, принцип «гроші ходять за людиною» завжди створює конкуренцію на ринку, хоч би якої сфери він стосувався. Наша мета — щоб заклади пропонували конкурентні умови оздоровлення, щоб у них була мотивація надавати послуги якісніше. І якщо торішній пілотний проєкт залучив 15 закладів, то цього року ми істотно розширили географію і заохочуємо заклади долучатися до нього», — каже міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Джерело:Міністерство соціальної політики