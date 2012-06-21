Міжнародна команда геологів розкрила таємницю появи і зникнення стародавнього континенту Велика Адрія, залишки якого і зараз зустрічаються на поверхні в різних країнах Європи. Про дослідження розповідає журнал Science. Геологи створили модель, за допомогою якої їм вдалося реконструювати історію величезного масиву суші. Він з'явився приблизно чверть мільярда років тому, а зараз буквально знаходиться під Європою.
Про існування Великої Адрії геологи здогадувалися давно. Раніше в гірських хребтах Південної Європи було виявлено цікаві вапняки та інші породи. Вчені встановили, що спочатку це були морські відкладення, які потім були відірвані від поверхні дна і підняті вгору в результаті зіткнення тектонічних плит. Попередні дослідження довели, що ці породи є залишками стародавнього континенту.
Велика Адрія відокремилася від суперконтиненту Гондвана (він включав в себе сучасну Африку, Південну Америку, Австралію, Антарктиду, Індійський субконтинент і Аравійський півострів) близько 240 мільйонів років тому. Новий континент почав повільно рухатися на північ. Майже 140 мільйонів років тому це була сухопутна територія розміром з Гренландію, в значній мірі занурена в тропічне море, де осадкові породи з'єднувалися і повільно перетворювалися в скелі. 120-100 мільйонів років тому Велика Адрія зіткнулася з тим, що зараз є Європою. В результаті вона розпалася на шматки і пішла під Європу.
Дослідження зайняло у вчених понад 10 років, так як для проведення робіт потрібно було узгодження в десятках різних країн. За словами вчених, середземноморський регіон є «геологічним безладом», так як в результаті зіткнення всі фрагменти залишилися зламані і повалені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»