На Сумщині стало більше музейних закладів: у селі Дубовичі Кролевецького району відкрили геологічний музей. Він розташувався у приміщенні місцевої сільської ради, працює без вихідних, безплатно відкритий для всіх, а ті, хто хоче прослухати екскурсію, мають її замовити. І хоч музей поки що не може похвалитися особливим багатством чи розмаїттям експонатів, він дає повне уявлення про геологію, сутність геологічних процесів, їхні наслідки, сучасні технології застосування й використання.
На сьогодні тут представлено 145 зразків оригінальних і повторюваних мінералів, гірських порід, корисних копалин. Ці експонати надали геологи і коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Т. Шевченка. Активну участь у створенні музею брав лісничий Дубовицького лісництва Микола Сердюк, який у минулому займався геологією і добре знається на цій справі.
При музеї працює крамниця, в якій можна придбати геологічні обереги всіх знаків зодіаку. Організатори закладу мають намір розробити місцеві геологічні та гідрологічні маршрути. На їхню думку, це додасть тутешнім краям туристської привабливості.