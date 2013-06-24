Разом із розвитком відновлюваних джерел енергії країни мають нарощувати потужності і базових генерацій. Це урок, який сучасний світ має засвоїти завдяки українському досвіду, здобутому за час повномасштабної війни з росією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на The 2024 Cipher Brief Kyiv Economic & Security Forum.

Очільник Міненерго зауважив, що протягом останніх років Європа і весь цивілізований світ почали усвідомлювати небезпеку залежності від російських енергоносіїв.

«росія використовує енергію як зброю. Світ уже почав це усвідомлювати і робити висновки. Адже залежність у питаннях енергетики – пряма загроза національній безпеці та безпеці постачань», - зазначив Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що навіть в умовах війни Україна залишається вірною цілям «зеленого» переходу, розвиває відновлювані джерела енергії та нарощує потужності зеленої генерації.

Водночас він звернув увагу на вагоме значення атомної енергетики, яка залишається ключовим виробником електричної енергії і частка якої в енергоміксі країни становить понад 55%.

«Завдяки атомній генерації ми пройшли вже третій опалювальний сезон в умовах війни. Цей досвід може і має бути корисним для наших партнерів – разом з розвитком відновлюваних джерел енергії великі економіки мають бути забезпечені стабільною базовою генерацією, що є критично важливим для промисловості», - зазначив Міністр.

Герман Галущенко наголосив, що ключові пріоритети розвитку української енергетики визначені в Енергетичній стратегії, яка передбачає, зокрема, децентралізацію генерації, розвиток ВДЕ та атомної генерації.

Однак майбутнє атомної енергетики залежатиме, на думку Міністра, від ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

«Сьогодні ситуація погіршується щодня: обладнання деградує, термін експлуатації ядерного палива спливає, а кваліфікований український персонал не допускається окупантами. Це все разом з порушенням росіянами базових стовпів ядерної і радіаційної безпеки призводить до того, що ядерний інцидент на станції «це тільки питання часу». Тому ЗАЕС має бути негайно деокупована та передана під повний контроль легітимного українського оператора», - підсумував Герман Галущенко.