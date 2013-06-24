Нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії має важливе значення для забезпечення термінових потреб споживачів. Водночас розвиток атомної генерації дозволить реалізувати довгострокові проекти, що забезпечать енергетичну стабільність країни у майбутньому. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

«Не йдеться про певні гроші, які ми зараз маємо і думаємо, куди їх витратити – або на атомні блоки, або на зелену генерацію, або на газову генерацію. Це окремі паралельні процеси. Сьогодні ми розвиваємо всі напрямки», - зазначив він.

Міністр наголосив, що будівництво атомних блоків – досить довготривалий процес. Зокрема, енергоблок № 3 на Хмельницькій АЕС можна ввести в експлуатацію через три роки. Водночас енергоблоки № 5 та № 6 за американською технологією AP 1000 можуть бути побудовані через 5-7 років.

«Якби ми почали роботи на блоці № 3 у 2020 році, сьогодні б мали в мережі +1100 МВт, і ситуація з обмеженнями електропостачання взагалі б виглядала інакше», - зазначив він.

Герман Галущенко нагадав, що у травні після дострокового виходу з ремонту одного з атомних блоків обмежень електропостачання для споживачів практично не застосовувалось.

«Давайте чесно говорити: атомна енергетика сьогодні – це основа світла в країні», - сказав Міністр.

Водночас він наголосив, що перший новий атомний блок буде введено в експлуатацію не раніше ніж через дві зими, і протягом відповідного періоду потреби споживачів мають покриватися за рахунок інших видів генерації.

«Тому нам потрібна розподілена генерація: газотурбінні і газопоршневі установки, зелена генерація. Ми шукаємо найшвидші рішення», - підкреслив очільник Міненерго.