Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у експертній дискусії «Вплив війни в Україні на енергетичний сектор», організованій з нагоди асоціації України з Міжнародним енергетичним агентством. У заході також взяли участь виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль, міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва, заступник міністра енергетики США Девід Турк, передає Урядовий портал.

Герман Галущенко наголосив, що лише солідарність європейських держав дасть змогу протистояти російському шантажу в енергетичні сфері.

«росія використовує газ, щоб роз’єднати нас. Але тимчасова вигода при закупівлі газу сприяє продовженню російського впливу на європейські країни. Ми маємо об’єднатися, щоб знищити можливість для шантажу та маніпуляцій з боку росії. Лише разом ми можемо перемогти у цій війні. Наступна зима має стати останньою, коли росія ще зможе висувати свої вимоги у газовій сфері», - зазначив Міністр.

Він підкреслив, що зараз через ситуацію на газовому ринку росія може отримувати навіть більше коштів, продаючи менше газу.

Герман Галущенко закликав європейські держави використовувати українські газові сховища для зберігання запасів газу, адже це допоможе забезпечити стабільне газопостачання взимку.

«Ми маємо найбільші ПСГ у Європі. Вони безпечні, і зберігати в них газ комерційно вигідно», - зазначив Міністр.

Крім того, Україна може допомогти замістити російські вугілля та газ завдяки експорту електроенергії до Європи.

«На сьогодні ми маємо профіцит електроенергії і технічну можливість значно збільшити експорт електроенергії. Комерційна торгівля між Україною і Європою буде взаємовигідною, адже ми можемо постачати електроенергію за нижчими цінами, а натомість отримаємо кошти, так необхідні для нашого електроенергетичного ринку, який постраждав від руйнування інфраструктури і генеруючих потужностей через бойові дії та падіння споживання внаслідок війни», - зазначив Герман Галущенко.

Він запевнив, що Україна готова брати активну участь у зміцненні енергетичної безпеки європейського регіону, а приєднання до Міжнародного енергетичного агентства стане основою поглиблення співпраці між державами-учасниками МЕА для побудови безпечного та чистого енергетичного майбутнього.