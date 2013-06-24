Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі для обговорення невідкладних питань енергетичної безпеки та пріоритетних напрямків партнерської допомоги на тлі посилення ворожих обстрілів цивільної енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністр енергетики поінформував Посла Японії про оперативну ситуацію в енергосистемі після однієї з наймасштабніших комбінованих атак росії на українську енергетику.

Очільник Міненерго додав, що вчергове завдяки професійним та злагодженим діям енергетиків вдалося уникнути найгіршого сценарію, зберегти цілісність та збалансованість енергетичної системи.

Герман Галущенко також поінформував Посла Японії про актуальні потреби України для захисту і відновлення зруйнованих росією обʼєктів енергосистеми.

Посол Японії Мацуда Кунінорі висловив щирі співчуття народу України у зв’язку з руйнівними атаками з боку держави-терориста та рішуче засудив варварські обстріли ядерних та всіх інших типів енергооб’єктів. Він наголосив, що Японія зробить усе можливе, аби забезпечити українців всім критично важливим обладнанням, необхідним для проходження наступного опалювального сезону.

Посол зауважив, що Уряд Японії розгляне можливість збільшення та прискорення постачання необхідного Україні обладнання.

«Ми вдячні Японії за послідовну підтримку України і допомогу у відновленні зруйнованої росією енергетичної інфраструктури», - зазначив Герман Галущенко.