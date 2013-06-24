Підготовка енергетичних обʼєктів Харківської області до наступного опалювального сезону, відновлення та захист енергоінфраструктури від російських атак стали головними темами наради, яку провів Міністр енергетики Герман Галущенко в межах робочої поїздки до регіону 11 липня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У нараді взяли участь керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інші представники області та керівники енергетичних компаній.

«Зима буде складною, але ми активно готуємось до опалювального сезону. З Харківською областю на постійному контакті, тому розуміємо всю проблематику регіону. Сьогодні обговорили дуже багато питань щодо підготовки генерації і розподілу мереж з точки зору їх захисту», - повідомив Герман Галущенко за підсумками заходу.

За його словами, на жаль, ключовою специфікою регіону наразі є близькість до ворога і можливість великих уражень з ворожої території. І абсолютно очевидно, що ремонтуючи, але не маючи можливості захистити, - це зазнання величезних втрат. «Безумовно, для сталої роботи енергетики перший пріоритет сьогодні – це ППО, і щодо цього Президент Володимир Зеленський працює у Вашингтоні на саміті, очікуємо там певних дуже суттєвих результатів», – додав Міністр енергетики.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою зазначив, що в умовах постійних тривог дуже складно дотримуватись термінів і графіків ремонтних робіт, зокрема остання тривога тривала 36 годин. «Звичайно, за таких обставин неможливо працювати. Але завдяки нашим командам усі ми активно працюємо, продовжуємо рухатись уперед», – зазначив очільник Харківського регіону.

Учасники наради також обговорили низку нових рішень, що нещодавно були ухвалені Урядом з метою стимулювання розвитку розподіленої генерації, і те, як вони вплинуть на функціонування всієї обʼєднаної енергосистеми.

Йдеться про конкретні дерегуляційні рішення, які спрощують встановлення енергоустаткування і його підключення до мереж, а також фінансові програми, спрямовані на активний розвиток розподіленої генерації.

«Це ті інструменти, які сьогодні вже є доступні, і можуть забезпечити встановлення власної генерації з боку споживача, стабільну роботу підприємств і стале функціонування всієї енергосистеми», – сказав Міністр енергетики Герман Галущенко.

Під час поїздки також відбулась робоча зустріч Міністра з новим керівництвом «Харківобленерго». На зустрічі порушувались питання реструктуризації заборгованості, швидкості виконання відновлювальних робіт, комплектування ремонтних бригад та інші. Крім того, обговорили важливість отримання своєчасної допомоги у вигляді необхідного устаткування для ремонтних робіт від міжнародних партнерів через Фонд підтримки енергетики України та можливості її продовження й надалі.