Міністерство енергетики України наразі не розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

«Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, – спокійно, стабільно і без відключень», - зазначив він.

Однак зараз, за словами Міністра, говорити про підвищення зарано.

«Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки – ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проектів або напрацювань щодо зміни тарифів», - додав Герман Галущенко.