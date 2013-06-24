Офіційно стартував переговорний процес про вступ нашої країни до ЄС. Визначальний момент, який свідчить про визнання зусиль України на шляху до членства в ЄС та виконання необхідних зобов’язань на цьому шляху. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У межах перемовин Міненерго координуватиме переговори щодо розділу 15, який охоплює як питання довкілля та клімату, так і енергетичні галузі - атомну енергетику, енергоефективність, ВДЕ, ринок електроенергії і газу, безпеку постачання, використання сховищ газу та нафти, трансʼєвропейські енергетичні мережі (TEN-Е), енергетичне маркування та екодизайн.

У Звіті з оцінкою проведених реформ у галузі енергетики Європейська комісія позитивно відзначила зміни у галузі - ухвалення закону щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, спрямованого на імплементацію регламенту REMIT, також продовження корпоративної реформи ОГТСУ.

Європейська інтеграція – це не тільки питання енергетичної політики. Це насамперед питання енергетичної безпеки та енергетичної незалежності. Достатність енергетичних ресурсів – необхідна умова економічного розвитку.

«Ми багато зробили, і ключове – ці реформи ми робимо під час війни. Ми жодного дня не спинилися протягом великої агресії і рухались уперед. Попереду у нас велика робота - інтеграція ринків електроенергії і газу, запровадження європейських правил. І на цьому шляху ми відчуваємо підтримку партнерів», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Україна - невід’ємна частина Європи! Працюємо над змінами разом! Адже разом - сильніші!