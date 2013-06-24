Будівництво нових енергоблоків на ХАЕС дозволить замістити потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС. На цьому Міністр енергетики України наголосив в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», передає пресцентр Урядовий портал.

Він зазначив, що атомна генерація відіграє провідну роль для України і забезпечує виробництво понад 50% електроенергії. Після деокупації ЗАЕС Україні знадобиться певний час, аби повернути станцію до повноцінної роботи. Водночас замістити потужності ЗАЕС зможуть нові енергоблоки Хмельницької АЕС, будівництво яких наразі планується.

«Ми керуємось тим, що економіка і споживання будуть зростати, тому нам потрібні додаткові потужності. Атомна енергетика важлива, вона забезпечує базову генерацію, не залежить від погоди і постійно виробляє кіловат. Це важливо для промисловості. Я не бачу, що нас має щось зупиняти під час війни», - наголосив очільник Міненерго.

Міністр зауважив, що ситуація на ЗАЕС досить складна, зокрема і через регулярні обстріли росіянами прилеглих територій.

Герман Галущенко також нагадав, що внаслідок російських атак на українську енергетику в листопаді 2022 року одночасно були знеструмлені і перейшли на дизель-генератори всі українські атомні станції.

«У цьому випадку слово «тероризм» занадто м’яке. Бо якщо щось станеться, це вплине на увесь світ. Я б дуже не хотів, щоб сталася ядерна аварія, і після цього всі почали говорити - «ми ж були занепокоєні». Це найгірший сценарій. Але є інший шлях - це санкції проти «росатому», - зазначив Міністр.