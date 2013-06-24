Необхідно зберегти та зміцнити солідарність серед країн Європи та продовжити посилювати санкції проти росії.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час преспідходу на полях надзвичайного засідання Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики.Про це повідомляє Урядовий портал.

«Разом з ЄС ми виграємо цю енергетичну війну проти росії і вистоїмо! Наша головна зброя проти росії – це єдність і солідарність на шляху до повної відмови від російських енергоносіїв, повної заборони кривавої енергії», - заявив Герман Галущенко.

Він зауважив, що вже зараз Європа приймає термінові рішення, щоб зменшити споживання газу вже цієї зими. Проте необхідно повністю знищити залежність від російського газу якомога швидше.

«Нема часу на роздуми – треба діяти. Необхідно систематично і впевнено посилювати санкції. росія стверджує, що вони на неї не впливають. Вже тільки з цих заяв можна зробити висновок, що санкції діють. Головне для нас зараз – не дозволити росії роз’єднати Європу та впливати на кожну державу окремо. Маємо утримати і зміцнити єдність у Європі, частиною якої, безперечно, є Україна», - підкреслив Міністр.