Ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН резолюція щодо безпеки та захисту ядерних об'єктів України має прискорити повернення росією Запорізької АЕС під повний контроль України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи резолюцію, яку схвалено напередодні 99 країнами-членами ООН.

«Важлива дипломатична перемога України — Генасамблея ООН схвалила резолюцію про важливість радіаційної та ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Вдячний українській команді на чолі з Президентом України за зусилля, а міжнародним партнерам за послідовну підтримку України. Лише обʼєднаним цивілізований світ здатний перемагати, захищаючи цінності міжнародного права та демократії», - зазначив очільник Міненерго.

Схвалений документ підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації станції, і це ще один крок на шляху відновлення міжнародного права.

рф має також негайно ліквідувати всі протипіхотні міни, встановлені по периметру станції, та надавати підтримку МАГАТЕ та місії агентства на ЗАЕС в частині своєчасного і повного доступу до всіх ділянок на станцій.

Крім того, ухвалена резолюція закликає до негайного припинення атак з боку рф проти критичної енергетичної інфраструктури України, що підвищує ризик ядерної катастрофи, аварії або інциденту на всіх ядерних об'єктах України.

«Кожен день перебування неліцензованого російського персоналу та військових рф на станції ставить увесь світ перед загрозою ядерного інциденту. Країна-терорист росія має негайно залишити Запорізьку АЕС і повернути станцію під повний контроль української влади, яка може забезпечити безпеку на об’єкті», - сказав Герман Галущенко.