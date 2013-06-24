російська федерація має бути позбавлена статусу країни-члена Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Таке переконання висловив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

«Ми впевнені, що росію треба позбавляти членства у цій організації», - наголосив він.

Не зважаючи на те, що СРСР був одним із засновників МАГАТЕ, а росія стала правонаступницею Радянського Союзу, роль і місце в цій організації країни, яка вчиняє акти ядерного тероризму, мають бути переглянуті.

«російська війна в Україні змінила все, що існувало досі в системах безпеки, у тому числі і в ядерній галузі. Ми не можемо за нинішніх обставин керуватися старими моделями, маємо приймати нові і швидкі рішення», - переконаний Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що окупація росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції – української ЗАЕС, а також розміщення на її території озброєних людей, важкої техніки та вибухівки – не просто цілковите порушення правил ядерної безпеки, і просто основ здорового глузду.

«Навряд чи можна очікувати, що щось зміниться в ставленні росії. Але для нас дуже важливо, щоб на території наших ядерних об’єктів перебували представники МАГАТЕ. Я особисто запрошував пана Гросі і його місію в Україну на всі атомні об’єкти для того, щоб вони бачили, що відбувається, щоб бачили російські обстріли і їх наслідки», - зазначив Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції знаходяться 6 енергоблоків, які ще в лютому видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.