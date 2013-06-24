Ротація місії експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції не може бути проведена без погодження з українською владою та з порушенням суверенітету й територіальної цілісності України. Це суперечить міжнародному праву і національному законодавству України. Про це йдеться в офіційному листі Міністра енергетики України Германа Галущенка до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, передає пресцентр Урядовий портал.

У листі наголошується, що росія свідомо створювала штучні перешкоди для належної ротації експертів МАГАТЕ та утримувала міжнародних експертів на майданчику ЗАЕС понад 80 днів під безпрецедентним фізіологічним тиском у зоні високих військових ризиків.

«Україна вчергове підтверджує свою тверду позицію, що будь-яка ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватися повністю у відповідності до міжнародного права та виключно маршрутами, погодженими з українською владою, через території, які перебувають під повним контролем України», – говориться у відповідному листі.

Він додав, що внаслідок неузгодженої з Україною ротації ми не маємо достовірної інформації про те, хто наразі присутній на ЗАЕС від Агентства, і ця ситуація є абсолютно неприйнятною.

Герман Галущенко закликав керівництво Агентства негайно вжити заходів для виправлення цієї ситуації та забезпечити відповідність майбутньої діяльності МАГАТЕ міжнародному праву, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН та фундаментальним принципам мандата Агентства.