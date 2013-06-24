Міністерство енергетики України закликає споживачів ощадливо споживати електроенергію з огляду на значні втрати генеруючих потужностей після ворожих обстрілів. На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», передає пресцентр Урядовий портал.

Очільник Міненерго зазначив, що протягом останніх місяців українська енергосистема зазнала найбільших пошкоджень з часів початку повномасштабної війни з росією.

«На сьогодні ми вже втратили близько 8 ГВт потужності в системі. Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна. Але світло сьогодні є, система збалансована, і це – результат важкої праці енергетиків, які щоденно, цілодобово працюють над тим, щоб підтримати систему», - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи будуть в умовах, що склалися, обмеження електропостачання споживачів, які були у 2022-2023 роках, Міністр зазначив: «Буде складно втримати систему без обмежень, особливо взимку. Треба також враховувати, що ми нині фіксуємо ситуацію станом на зараз, а ситуацію до зими з урахуванням наступних обстрілів або їх впливу на систему важко передбачити. Але очевидно, що буде ще додатковий негативний вплив на систему. Тому ситуація буде складна».

Очільник Міненерго порадив всім споживачам готуватися до складної зими, водночас наголосив, що енергетики зроблять усе можливе, щоб вона пройшла стабільно, зокрема як зима 2023-2024 років.

«Навіть, якщо ви не маєте обмежень сьогодні, треба розуміти, що триває війна і десь у цей час ці обмеження є. Тому дуже важливе ощадливе використання електроенергії», - наголосив Міністр.

Він зазначив, що труднощі з електропостачанням можуть бути і влітку. Водночас у цей період року балансувати систему допомагають потужності відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячні електростанції.