Курс США на відновлення внутрішнього ланцюга постачання урану та зменшення залежності від росії має важливе значення для повного усунення країни-терориста зі світових ринків та введення санкцій проти російської атомної галузі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Він нагадав, що, окрім ухваленого Конгресом законопроекту, який зобов’язує США купувати вітчизняне ядерне паливо, до бюджету країни заклали понад 2 млрд доларів для відновлення внутрішнього ланцюга постачання урану.

Україна разом з партнерами також рухається відповідним курсом, який дозволить світові позбутися залежності від російського ядерного пального.

«Завдяки співпраці з американськими партнерами з компанії Westinghouse ми розробили новий тип палива для реакторів типу ВВЕР-440, монополія на виробництво якого раніше належала росії. Сьогодні є можливість для інших країн купувати це паливо, яке вже завантажене в реактор однієї з наших АЕС та працює», - сказав Міністр.

Герман Галущенко також підкреслив, що Україна розвиває уранову галузь. Зокрема укладено домовленості про співпрацю з канадською компанією CAMECO, а також британською Urenco.

«Тобто увесь світ рухається до того, щоб витіснити росію з ринків або зменшити її вплив до мінімального, аби можна було накласти санкції», - резюмував Міністр.