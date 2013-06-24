Усунення росії зі світового ринку урану прискорить введення санкцій проти «росатому». Про це Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», передає пресцентр Урядовий портал.

«Єдине, що стримує світ, – це вплив «росатому» на ринку урану. На сьогодні, на жаль, вони ще мають досить суттєвий відсоток світового ринку», - зазначив очільник Міненерго.

Герман Галущенко зауважив, що підтримка Сенатом США закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії - це важливий крок для запровадження санкцій.

«США проявили лідерство і показали, що не треба чекати. Це величезний сигнал для світу і ринку, що росіян не буде на цьому сегменті цивілізації. Коли вони не будуть мати змоги маніпулювати цінами або шантажувати постачанням, я думаю, санкції будуть просто миттєві», - наголосив Міністр.