Дії росіян на окупованій Запорізькій АЕС повинні отримати від цивілізованих країн рішучу відповідь – запровадження санкцій проти ядерної промисловості рф. На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з Міністром розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скінарі, передає Урядовий портал.

За словами Германа Галущенка, внаслідок російських обстрілів на ЗАЕС вже п’ять разів ставався “блекаут”, коли живлення для власних потреб станції забезпечувалось лише дизельними генераторами. На захопленій росіянами Запорізькій АЕС окупанти продовжують щодня скоювати злочини, чинити тиск та піддавати тортурам український персонал.

«росія зруйнувала всі 7 принципів ядерної та радіаційної безпеки. Безперечно, ці дії повинні мати рішучу відповідь від європейських країн», - зазначив Герман Галущенко.

Він підкреслив, що зараз такою відповіддю має стати впровадження санкцій проти росії у ядерній галузі. Адже рф досі відіграє значну роль на міжнародному ринку як постачальник технологій для будівництва АЕС. Крім того, будує ядерні реактори в різних країнах світу. Водночас жоден проект щодо закордонного будівництва «росатому» не був зупинений, окрім проекту у Фінляндії (будівництво АЕС «Ханхіківі-1»).

«Я дуже ціную ваше рішення щодо припинення співпраці з “росатомом”. Ви були першими, але, впевнений, не останніми! Це рішення має стати прикладом для інших європейських держав для наслідування. Ми розуміємо, що для багатьох країн відмова від такої кооперації буде викликом. Але після того, як росія знищила усі основи ядерної безпеки, вона більше не може бути гравцем на відповідному ринку», - наголосив Герман Галущенко.

Також сторони обговорили перспективи майбутньої співпраці, зокрема, щодо будівництва малих модульних ядерних реакторів, розвитку відновлюваної і біоенергетики й прискорення «зеленого» переходу.