Міністр енергетики України Герман Галущенко відкрив 3-й Німецько-український енергетичний день у Берліні. У заході також взяла участь парламентський державний секретар у Федеральному міністерстві економіки та клімату Німеччини Франциска Брантнер. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр подякував німецькому народу за підтримку і солідарність з Україною у протистоянні російській агресії і наголосив на важливості посилення енергетичної безпеки в Європі.

«росія вже давно використовує енергію як зброю. Ми маємо позбавити державу-агресора цього важеля впливу на європейському континенті, скоротивши до нуля залежність від російських енергоресурсів. Це питання не тільки енергетичної, але і національної безпеки окремих держав», – зазначив Герман Галущенко.

Міністр відзначив, що Німеччина демонструє лідерство у цьому питанні і змогла за декілька років перейти від найбільшого європейського споживача російського газу та нафти у 2021 році до майже нуля у 2023 році. «Ваш приклад надихає», – підкреслив він.

Очільник Міненерго наголосив, що співпраця з Німеччиною у межах Німецько - Українського Енергетичного Партнерства як на урядовому рівні, так і на рівні business-to-business має важливе значення для України.

«Ми продовжуємо і розширюємо співпрацю в енергетичній сфері. І дуже важливо, що німецький бізнес бере участь у проектах, які допоможуть не тільки відбудувати український енергосектор, але і створити сучасну та стійку енергетичну систему», - зазначив він.