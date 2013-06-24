Європейські політики усвідомлюють, що зараз на терезах, з одного боку, ціна у платіжці за комуналку, а з іншого – питання національної безпеки, яка опинилась під загрозою через монопольну енергетичну залежність від держави-терориста.

Так прокоментував підсумки робочого візиту до Брюсселя Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Державні діячі завжди шукають баланс і намагаються мінімізувати негативні наслідки для громадян, проте питання цін на енергоносії та питання самого існування держави – не є співмірними», - наголосив Герман Галущенко.

Він зазначив, що зараз енергетична залежність від росії є досить відчутною у багатьох країнах Європи, проте основне завдання є зрозумілим і безальтернативним - повністю позбавитись залежності від російських енергоносіїв.

Тому зараз і Європа, і Україна працюють над тим, щоб прийдешня зима стала останньою, коли росія має можливість використовувати енергоресурс як інструмент тиску.

«Дуже важливо те, що в ЄС Україну сприймають як одного з ключових партнерів у зміцненні енергобезпеки. Про це свідчить і запрошення України – вперше! – на заходи з нагоди надзвичайного засідання Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики. Це дійсно історична подія, яка демонструє довіру та підтримку України з боку ЄС», - наголосив він.

В рамках візиту Герман Галущенко провів двосторонні зустрічі з Міністром промисловості і торгівлі Чехії Йозефом Сікелою, Міністром з питань екологічного переходу Франції Агнес Паньє-Рунаше, заступником Прем’єр-міністра, Міністром з питань економіки Словаччини Ріхардом Суліком, Державним секретарем з питань енергетики та кліматичної політики Угорщини Аттілою Штейнером, Державним секретарем Міністерства енергетики Румунії Даном Драганом, а також поспілкувався з багатьма європейськими колегами на полях засідання.

«Є спільне розуміння - лише солідарність та єдність допоможуть нам здобути перемогу у цій енергетичній війні», - зазначає Міністр.

«Надзвичайно теплою та оптимістичною була зустріч з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка є одним за наших найголовніших союзників у питаннях зростання експорту електроенергії з України в Європу та збільшення поставок газу з ЄС в Україну», - поділився враженнями Герман Галущенко.

У ході зустрічі з головою правління європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E Іоакімом Ванзетта та генеральним секретарем мережі Сонею Твохіг Міністр обговорив збільшення експорту електроенергії вдвічі вже цього тижня і його подальше зростання.

Члени делегації Міненерго мали додаткову насичену програму зустрічей та перемовин з колегами із країн ЄС, керівництвом директоратів Єврокомісії з питань енергетики і з питань політики добросусідства.