У Києві на Софійській площі відкрили виставку «Воїни світла», присвячену пам’яті захисників України, які загинули під час російсько-української війни. В експозиції представлено майже 300 портретів оборонців Маріуполя й Азовсталі, полеглих воїнів 12 бригади «Азов» НГУ, 3 штурмової бригади ЗСУ, добровольців, які загинули в Іловайській битві. Усі світлини бійців для стендів підбирали батьки.

Авторка, ініціаторка й організаторка виставки«Воїни світла»— Віра Литвиненко, мама бійця з позивним «Вектор», голова громадської організації «Родин загиблих захисників України «Серце нАЗОВні». Ідею меморіальної акції вже не перший рік підтримує Міністерство у справах ветеранів.

«За кожним визволеним містом, за кожною перемогою стоять люди. Це справжні Герої, які серед нас і поряд з нами. І справжні Герої, які назавжди залишилися у строю. Кожен і кожна з них творили історію. Кожен і кожна залишили своє ім’я в історії, визволяючи Київ, Чернігів, боронячи Іловайськ, Маріуполь, Бахмут. Їхній подвиг — наша незалежність»,— сказав на відкритті в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Керівниця патронатної служби «Азову»Олена Толкачовазауважила, що таке нагадування про героїв має величезне значення для бойового духу тих хлопців і дівчат, які зараз воюють на сході країни і захищають нас від російської навали. Вони бачать, наскільки українське суспільство цінує і шанує воїнів, які віддали найдорожче — свої життя.

Наприкінці заходу паніВіра Литвиненкозауважила, що виставка «Воїни світла» побувала уже в 14 містах України, переважно в обласних центрах. І тепер її експонують уже втретє на Софійській площі. Тут вона працюватиме місяць, а потім її знову експонуватимуть в інших містах, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.