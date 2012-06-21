У харківському кінотеатрі «Боммер» відбувся культурно-мистецький захід «Герої не вмирають». Його учасники мали змогу ознайомитися із творчістю митців Харківщини у конкурсі патріотичного плаката, а також переглянути фільм «Посттравматична рапсодія». Ця кінодрама режисера Павла Когута розповідає про бійця добровольчого батальйону Сашка, що, виживши після обстрілу під Іловайськом, пробирається до своїх і дорогою зустрічає найнеочікуваніших мандрівників та відвертих ворогів.
У картині звучить музика у виконанні лідера гурту «Хорея Козацька» народного артиста України Тараса Компаніченка.
Серед акторів, що знімалися у стрічці, багато бійців добровольчих батальйонів і Збройних сил України. Артем Безверхий — учасник оборони донецького аеропорту, боєць 81-ї десантно-штурмової бригади. Марат Сайфулін, Андрій Ватолкін, Олексій Середюк, Максим Михайлов, Олександр Тищенко, Юрій Горовець у 2014—2015 були бійцями добровольчих батальйонів «Свята Марія», «Азов», «Шахтарськ». Анатолій Пашинін (відомий російський та український актор, з початку АТО воює добровольцем на боці України, боєць 8-го ОБ УДА «Аратта») та Юлія Тайра Паєвська (парамедик ASAP «Ангели Тайри») приїхали для зйомок із фронту.
Почесними гостями «Боммера» стали члени родин Героїв Небесної Сотні, учасники подій на Майдані, воїни АТО та ООС, представники громадськості і керівництво області.