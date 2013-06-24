Президент України вручив ордени «Золота Зірка» військовим, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих Героїв.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжує відзначати хоробрість українських воїнів, які захищають свій дім від ворога.

«Світ обрав підтримку України, бо Україна сама бореться й робить це справді сміливо. Сьогодні ми відзначаємо найвищими нагородами нашої держави, найвищими бойовими відзнаками людей, які є джерелом цієї хоробрості, які звільняли нашу землю, відбивали українські позиції, рятували своїх побратимів та знищували окупанта. Ми відзначаємо людей, які гідні всеукраїнської вдячності», — сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував родинам українських Героїв за хоробрих синів і доньок України, а також сержантам та офіцерам, які дбають про солдатів.

«Я прошу пам’ятати кожного й кожну, хто віддав життя в боях заради України», — наголосив він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв. Найвищої державної нагороди удостоєно:

старшого лейтенанта Фареса Недаля Аль Шамі. Підрозділ, який він очолював, проводив ударно-штурмові дії з визволення Бучі та Гостомеля. Старший лейтенант особисто знищив три БМД російських загарбників. Виконував бойові завдання з деблокування Харкова. 12 травня 2022 року під час нападу ДРГ загинув у бою;

молодшого сержанта Дмитра Гранчара. Прикривав підрозділи на Запоріжжі, брав участь у боях на Миколаївщині та штурмових діях на Херсонщині. 7 жовтня 2022 року екіпаж його танка потрапив у засідку ворога і вступив у бій. Їм вдалося знищити БТР та БМП, але внаслідок влучання боєприпасу командир танка Дмитро Гранчар загинув;

молодшого сержанта Назара Небожинського. 30 березня 2022 року під час штурмових дій на Чернігівщині він потрапив у ворожу засідку трьох броньованих машин піхоти. Назар Небожинський прикривав своєю бойовою машиною піхотні підрозділи та знищив усі три російські БМП разом з екіпажами. Завдяки цьому молодший сержант урятував увесь особовий склад, однак сам загинув від останнього пострілу;

старшого сержанта Івана Павлишина. На війні був з 2014 року. Виконуючи бойове завдання на околицях Бахмута, знищив спостережний пост російських окупантів, дав змогу піхоті зайняти позиції ворога. Але під час артобстрілу з боку російських окупантів загинув;

старшого лейтенанта Руслана Пруса. Торік у травні пішов на бойове завдання замість побратима, який за станом здоров’я не міг цього зробити. Під час бою поблизу Бахмута внаслідок обстрілу зазнав не сумісних із життям травм і загинув;

лейтенанта медичної служби Владислава Титаренка. Надавав допомогу пораненим військовим і завдяки цьому врятував сотні життів. Торік 5 серпня російські окупанти завдали авіаційного удару по передовій хірургічній групі. Владислав Титаренко загинув на бойовому посту, надаючи допомогу пораненим;

молодшого лейтенанта Олега Фадєєнка. Торік 1 липня під час штурмових дій на околицях Кліщіївки його підрозділ підірвав склад боєприпасів і знищив 17 окупантів. Однак під час відходу після виконання бойового завдання група потрапила під обстріл. Олег Фадєєнко зазнав поранення, не сумісного із життям.

Ордени «Золота Зірка» також отримали:

молодший сержант Дмитро Куценко. Особисто знищив танк і БМП ворога разом з екіпажами. Торік у березні під час обстрілу з боку російських окупантів КСП механізованої роти в Бахмуті на Дмитра Куценка впало п’ять поверхів зруйнованого будинку, двома плитами йому притиснуло обидві ноги;

майор Владислав Куцько. Керував підрозділами, які утримували підступи до дороги Бахмут — Часів Яр, тримали оборону на Луганщині. Спланував операцію зі знищення великого складу з боєприпасами. Детонація ліквідувала 53 російських окупантів;

майор Сергій Комініч. Під його командуванням визволили села на Херсонщині та населені пункти Донеччини. Брав участь у форсуванні Дніпра поблизу села Кринки, де вдалося створити плацдарм на лівому березі річки та взяти під повний контроль острови поблизу.

Десятьох українських захисників Президент відзначив нагородою «Хрест бойових заслуг».

Джерело: Офіс Президента