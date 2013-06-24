Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що «з радістю» сприймає внесення його росією у санкційний список за підтримку України.

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«До мене застосовано санкції російським урядом. Добре. Якщо це ціна за підтримку української свободи, то я радий бути під санкціями», - зазначив Клеверлі.

Як повідомлялося, 12 січня росія внесла до санкційного списку 36 представників кабінету міністрів, силових відомств та журналістського корпусу Великої Британії, зокрема главу МЗС.