Під час першої телефонної розмови з польським колегою Матеушем Моравецьким Прем’єр-міністр Олексій Гончарук звернувся із проханням якомога швидше призначити голову польської частини Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічної співпраці.
Олексій Гончарук порушив актуальну тему: «Брак дозволів з боку Республіки Польща на здійснення Україною міжнародних вантажних автомобільних перевезень створює проблеми для тисяч українців, а також слугує чинником штучного обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин».
Глави урядів докладно обговорили виклики, які постали в контексті цієї ситуації, погодивши, що розв’язання проблеми наприкінці жовтня шукатимуть міністри інфраструктури обох держав під час зустрічі Українсько-польської змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.
Олексій Гончарук наголосив на пріоритетах для України, а саме: збереження й посилення європейської та євроатлантичної інтеграції, забезпечення верховенства права і проведення судової реформи, викорінення корупції, зростання економіки. Останній пункт включає відкриття прозорого та збалансованого ринку землі, приватизацію та співпрацю з МВФ, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Матеуш Моравецький відповів, що окреслені реформи надзвичайно важливі, тому Республіка Польща й надалі надаватиме підтримку Україні на шляху її розвитку. Співрозмовники підтвердили важливість двосторонніх стратегічних відносин, а Олексій Гончарук запросив польського колегу відвідати Київ з офіційним візитом.