Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович презентувала основні результати роботи Мінсоцполітики за 2024 рік, що пройшов під гаслом глобальних трансформацій ключових політик та відновлення справедливості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Цього року ми розпочали багато кардинальних змін у соціальній сфері, в центрі яких - люди. Ми створюємо систему, що не лише допомагає, але й дає сили адаптуватися до труднощів та долати випробування. Тобто підтримуємо не тільки фінансово, але і пропонуємо набір послуг та індивідуальні плани допомоги кожному, хто цього потребує,”— сказала Оксана Жолнович.

Бюджет Міністерства соціальної політики — другий за обсягом у державі після Міністерства оборони — у 2024 році склав 953 мільярди гривень. Щоб мати можливість допомогти всім, хто цього потребує, ці кошти важливо ефективно та справедливо розподіляти.

Серед ключових досягнень міністерства, реалізованих вперше:

• запущено та масштабовано низку соціальних послуг та виплат;

• відкрито ринок соціальних послуг, залучено до роботи громадський сектор, — за рахунок конкуренції зросла якість;

• цифровізовано соціальні послуги: запущено Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики та автоматизовано облік гуманітарної допомоги. Нові інструменти та сервіси дозволили контролювати якість надання підтримки;

• спрощено процеси усиновлення, щоб родини могли обʼєднуватися швидше;

• забезпечено закупівлю найкращих складових для протезування;

• ухвалено стратегічні документи з чітким баченням розвитку та кроками по досягненню цілей: щодо реформування інтернатів для дорослих, демографічного розвитку України та зростання кожної дитини в сімейному оточенні;

• розроблено спосіб самостійно збільшити пенсію за рахунок добровільних доплат у Пенсійний фонд.

Міністерство забезпечує стабільну допомогу людям старшого віку. У 2024 році:

• 736,4 млрд грн спрямовано на фінансування пенсій, проіндексовано пенсії для 10 млн українців на 8%;

• обмежено пенсії спецпенсіонерів, які не є учасниками бойових дій та не захищали державу від російського вторгнення;

• додатково пенсіонерам на прифронтових територіях виплачено понад 1,9 млрд грн (завдяки підтримці Всесвітньої продовольчої програми ООН);

• спрощено механізм отримання пенсії українцям, які переїхали з Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей;

• ініційовано пенсійну реформу.

Фокус роботи Міністерства: щоб кожна дитина зростала у сімейному оточенні, тому у 2024 році зроблено та масштабовано цілу низку послуг та виплат для підтримки родин, аби вони мали можливість зростати і виховувати дітей.

Серед результатів:

• понад 3,9 млрд грн на виплату “Тепла зима” — для малозабезпечених сімей з дітьми, сімей ВПО з дітьми, людей з інвалідністю І групи з числа ВПО;

• 28,4 млн грн на виплату “Дитина не одна” — на дітей, які ще не набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

• майже півмільярда гривень з державного бюджету спрямували на оздоровлення та відпочинок дітей;

• відкрили 200 Центрів життєстійкості, де всі члени родини можуть отримати психологічну допомогу та соціальну підтримку;

• масштабували послугу “муніципальна няня” — щоб допомогти і батькам-ВПО та родинам на територіях, де не працюють дитсадки;

• поліпшили вміст “пакунку малюка” — до 50 якісних та сучасних речей. За рік пакунок отримали понад 41 тисяча родин, а ще 138 тисячам сімей виплачено компенсацію на понад 1 млрд грн.

Підтримка ВПО. Завдяки адресності міністерство забезпечило:

• допомогу на проживання для понад 1,2 млн ВПО, на це з держбюджету спрямовано 38,5 млрд грн;

• 15 млрд грн - на компенсацію родинам за знищене росіянами житло.

Також вперше розроблено механізм надання субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, яка запрацює вже у січні 2025 року.

Для ВПО з числа людей з інвалідністю та старшого віку запрацювала послуга підтриманого проживання.

Загалом для людей з інвалідністю Мінсоцполітики, крім фінансової підтримки, розширило і комплекс послуг для економічної та соціальної стабільності.

Серед результатів:

• спрямувало 19,3 млрд грн на виплати особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю з дитинства;

• закупило 416,6 тисяч допоміжних засобів реабілітації для понад 108 тисяч людей (на загальну суму 5 млрд грн);

• суттєво підвищило граничну вартість протезів, зокрема для військових;

• повністю забезпечило потребу реабілітації дітей з інвалідністю.

Вже працює онлайн-платформа про державну безоплатну програму протезування https://protez.msp.gov.ua, де можна знайти всю необхідну інформацію про протезування, допоміжні засоби реабілітації та як їх отримати.

Військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам Мінсоцполітики надає необхідну підтримку та допомагає, реалізуючи програми реабілітації та надаючи соціальні послуги.

У 2024 році:

• запровадило нові послуги. Серед них - адаптація, щоб допомогти повернутися до цивільного життя після демобілізації та налагодити контакт з родинами. А також соціальний супровід у військових частинах (вперше поширена на військові шпиталі) — щоб швидко надавати соціальну допомогу та підтримку;

• спрямувало 12,42 млрд грн на різні види соціальних виплат та пільг;

• підвищило вартість закупівлі протезів і забезпечило найкращі комплектуючі від світових виробників.

Команда Міністерства також активно співпрацювала з міжнародними донорами. За рік для підтримки українців вдалося залучити майже 1 млрд доларів США.

“У 2024 році нам вдалося розробити багато важливих ініціатив, які заклали фундамент принципових структурних змін у соціальній політиці. Я прагну, щоб система працювала ефективно, справедливо та адресно, базуючись на найкращих світових практиках. А це дасть можливості для гідного життя, самореалізації та підтримки кожного українця,” — сказала Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.