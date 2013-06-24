Завдяки рішенню Уряду, який минулого місяця розширив програми «Доступні кредити 5-7-9», Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) почали отримувати кредити на купівлю та встановлення енергообладнання. Зокрема, ГЛОБУС БАНК видав свій перший енергокредит для ОСББ за цією програмою. Раніше подібну кредитну угоду уклав Sense Bank. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Серед пріоритетів Уряду – підготовка до опалювального сезону, тому одним із першочергових кроків стало розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%», завдяки якій ОСББ та ЖБК можуть подати заявку до одного із 46 уповноважений банків та отримати кредит до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Такою можливістю скористалось ОСББ «ЖК «Грінвуд» у Львівській області для придбання та встановлення сонячних електростанцій у двох багатоквартирних будинках», - сказала Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Своєю чергою голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов зазначив, що державні програми з енергокредитування значно збільшують можливості громадян позбутися всіх складнощів, пов’язаних з енергопостачанням.

«Енергокредити для ОСББ можуть стати справжнім «мейнстримом», адже це шлях до повної енергонезалежності. Крім того, висока окупність спонукатиме ОСББ до більш активної участі в програмах енергокредитування», - підсумував Сергій Мамедов.

Нагадаємо, що для бізнесу та громадян наразі доступні наступні кредитні інструменти: