Генасамблея ООН під час сесійного засідання у Нью-Йорку підтримала резолюцію «Стан справ у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь». За цей документ проголосували 70 країн, 26 були проти, 76 — утримались. Серед країн, чиї представники не підтримали кримську резолюцію, — Вірменія, Венесуела, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Південна Африка, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан і Зімбабве.
Перед голосуванням заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, представляючи державам-членам ООН резолюцію щодо Криму, наголосив: Росія «продовжує грубо порушувати свої зобов`язання як країни-окупанта» на українському півострові. За його словами, доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації в АРК, представлена у вересні цього року, знову підтвердила, що в умовах російської окупації права людини в Криму зазнають систематичних грубих порушень.
Ухвалена резолюція ООН закликає Росію негайно покласти край порушенням і утискам прав людини щодо жителів Криму і вимагає, щоб Росія дотримувалася визначених міжнародним правом зобов’язань і поважала закони, що діяли в Криму до анексії. Резолюція закликає Москву негайно скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, який російська влада визнала екстремістською організацією.
Серед іншого текст містить і вимогу забезпечити доступність освіти українською і кримськотатарською мовами.
У Генасамблеї наполягають на негайному звільненні українських громадян, незаконно затриманих і засуджених в анексованому Криму. Це стосується також і переведених або депортованих через міжнародно визнані кордони з Криму до Росії.
Крім того, російській владі пропонують забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів за дотриманням прав людини в Криму. Текст резолюції містить і заклик скасувати всі накладені раніше обмеження на культурні заходи й діяльність ЗМІ етнічних громад Криму — українців і кримських татар.
Ухвалення цієї резолюції привітали в Києві. Президент Петро Порошенко назвав документ «потужним сигналом». «Вдячний справжнім друзям українського Криму — як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами», — написав він у своєму Twiitter. А міністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму Twitter наголосив, що ухвалена резолюція — найсильніша. «Тиск на Росію щодо Криму посилюється», — вважає міністр.