Місцеві вибори відбудуться в усій Україні, навіть в областях, які належать до «червоної» зони епідемічної небезпеки. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголошує, що відповідною постановою Кабміну враховано всі нюанси, які необхідно виконувати під час проведення виборів за умов адаптивного карантину. Хто перебуває на самоізоляції, до 20:00 23 жовтня може подати заяву про голосування вдома. А в лікарнях пацієнти голосуватимуть за допомогою спеціальних бригад, які приїдуть та проведуть процес.

На виборчих дільницях передбачено комплекс протиепідемічних заходів: наявність антисептиків і контроль за дотриманням соціальної дистанції, повідомляє УНІАН. Кожен виборець має прийти на дільницю неодмінно в масці та із власною ручкою, аби запобігти передачі вірусу в кабінці для голосування.

Якщо прийде людина з відповідними симптомами, для неї має бути передбачено окрему кабінку, уточнив міністр, додавши: забезпечення дільниць і членів комісій засобами індивідуального захисту й антисептиками передбачено за рахунок місцевих бюджетів.