Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас із чудовим святом — Днем знань і початком нового навчального року.
Ця святкова і хвилююча подія сповнить мріями, надіями і сподіваннями серце кожного, хто вперше переступить шкільний поріг чи ввійде до студентської аудиторії. Сподіваюсь, що в цих почуттях ви знайдете натхнення для подальшого пошуку знань, цікавих ідей і нових можливостей для власного зростання і професійного становлення.
Верховна Рада України, розуміючи, що сьогодні, як ніколи, країна гостро потребує інтелекту й досвіду своїх громадян для реалізації програм модернізації і євроінтеграційних прагнень, що тільки якісна освіта може і повинна стати рушійною силою розквіту держави, розвитку її економіки та культури, становлення громадянського суспільства, гарантом успіху України на міжнародній арені, робить все можливе, щоб вітчизняна освіта відповідала кращим світовим зразкам. І тому наша особлива увага — удосконаленню законодавчого забезпечення розвитку освіти та науки. Ми і надалі робитимемо все можливе, щоб досягнення наших вчених допомагали ефективній відсічі російській агресії, захисту незалежності та територіальної цілісності України.
У цей день ми з надзвичайною теплотою вшановуємо своїх учителів і викладачів. Бути Вчителем — це справжнє мистецтво, яке потребує таланту, наполегливості та самопожертви. У складний для нашої країни час ваша робота набуває виняткової важливості. На вас покладено велику місію — передавати молодим поколінням не лише знання, а й життєву мудрість та досвід, виховувати громадянина, який всім серцем та душею любить рідну землю і готовий повсякчас боронити її свободу та незалежність. Саме тому національно-патріотичне виховання і громадянська освіта мають стати наріжним каменем сучасного навчального процесу. Вірю, що ваше віддане служіння своєму покликанню та високий професіоналізм стануть запорукою обраного Україною європейського майбутнього. Глибока шана вам за вашу щоденну невтомну працю.
Переконаний, що попри будь-які складнощі держава зробить усе можливе, аби забезпечити доступ до якісної освіти кожному громадянину, створити належні умови для здобуття знань та опанування професій.
Щиро бажаю всім миру, міцного здоров’я, щедрої долі та невичерпної енергії задля майбутніх звершень в ім’я України.
Андрій ПАРУБІЙ