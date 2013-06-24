Голова Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко провів онлайн-зустрічзі своїм угорським колегою – заступником начальника поліції – Головним Директором Охорони правопорядку Угорщини Яношем Золтаном Кучіком. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Приводом для зустрічі стало обговорення двох ключових питань, що стосуються обстановки на українсько-угорському державному кордоні та функціонування пунктів пропуску, а також стану протидії протиправній діяльності.

«Для нас відносини з Головним директоратом Охорони правопорядку Угорщини були і залишаються стратегічно важливими. Я радий, що ми маємо можливість обговорити актуальні питання охорони спільної ділянки державного кордону та подальший розвиток співпраці наших відомств», – наголосив Сергій Дейнеко.

За оцінкою угорських колег загальна обстановка на українсько-угорській ділянці державного кордону залишається в цілому контрольованою. Генерал-майор поліції доктор Янош Золтан Кучік підтвердив ефективність роботи українських прикордонників щодо недопущення потрапляння в Угорщину і загалом до ЄС зброї і боєприпасів, що може бути пов’язаним з війною в Україні.

Сторони дійшли висновку, що основними загрозами на спільному кордоні залишаються контрабанда товарів в пунктах пропуску, у тому числі тютюнових виробів, а також активізація злочинних угруповань, які спеціалізуються на переміщенні осіб через державний кордон.