Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з військовими аташе країн-союзників, присвячену міжнародній військовій допомозі. Участь у ній взяли представники Міністерства оборони, члени Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, а також голова Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. На зустрічіміністр оборони наголосив на важливості максимально ефективного використання озброєнь і техніки на полі бою та відзначив позитивні зміни, яких досягло Міноборони.

«До початку повномасштабної російської агресії облік зброї вели тільки в паперовому форматі. Велика війна показала, що такі підходи потрібно докорінно змінювати. Цього року Міноборони здійснило значний прогрес у реформі постачання зброї та техніки за стандартами НАТО», — зазначив Рустем Умєров.

Одним із ключових досягнень стало впровадження системи SAP, яка переводить облік і забезпечення армії в сучасний цифровий формат. Наразі система охоплює 3000 користувачів на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. У базу внесено майже 300 тисяч позицій, і в онлайн-режимі можна відстежувати ключові показники — від кількості зброї до її стану і розподілу. Система SAP масштабувалася завдяки тому, що Німеччина передала відповідну ліцензію.

«Прозорість, чіткість і підзвітність — принципи, яких Міноборони неухильно дотримується у співпраці з нашими союзниками», — наголосивміністр. РустемУмєров анонсував, що такі зустрічі з військовими аташе стануть регулярними. Наступний захід буде присвячено підсумкам міжнародної військової допомоги за попередні роки та плануванню підтримки на 2025-й, повідомляє Міноборони.