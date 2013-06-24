Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим Президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер і привітав її зі вступом на посаду.

Глава Української держави подякував за всю надану політичну та гуманітарну підтримку від Швейцарії, зокрема успішну організацію першого Саміту миру та участь у тематичних конференціях за його підсумками, а також за готовність працювати разом заради пошуку шляхів до справедливого і стійкого миру для України та всієї Європи. Окремо Президент України відзначив щорічні внески Швейцарії в гуманітарну програму Grain from Ukraine і запросив приєднатися до нової української ініціативи Food from Ukraine для підтримки сирійського народу та запобігання продовольчій кризі в Сирії. Це програма, в межах якої наша держава постачатиме Сирії аграрну продукцію. Перші 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили до Сирії. Україна закликає партнерів долучитися до цієї ініціативи й допомогти відновити стабільність у Сирії, що водночас є спільним внеском у захист життя в усьому світі.

Володимир Зеленський і Карін Келлер-Зуттер домовилися продовжити діалог під час особистої зустрічі, яку заплановано на найближчий час, повідомляє Офіс Президента.