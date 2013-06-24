.Дружина Президента України Олена Зеленська та меценат Говард Баффет відкрили будівництво першої в Україні фабрики-кухні в Бучі, повідомляє Офіс Президента.

Проєкт фабрики-кухні — частина реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська, розпочатої 2022 року. У її межах спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури було напрацьовано три варіанти організації харчування у школі: кухня повного циклу (в навчальних закладах, де є економічна доцільність і технічно-технологічна можливість, усе готують на місці з нуля); опорні кухні (з однієї великої їжу транспортують до сусідніх шкіл); фабрика-кухня (великий обсяг постачання, окрема будівля, в якій готують, шоково охолоджують їжу і транспортують до багатьох шкіл).

На такій фабриці-кухні можна приготувати 10 тисяч порцій. Так відбувається економія витрат на воду та електроенергію, налагоджується систематизоване постачання дітям безпечної та високоякісної їжі.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі забезпечить харчуванням три громади (Буча, Немішаєве та Бородянка), де розташовано кілька десятків навчальних закладів. Потужності виробництва можна переналаштувати або розширити для задоволення потреб у харчуванні будь-яких верств населення, які цього потребують. Зокрема, підприємство зможе годувати тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів.

«Реалізація таких ініціатив дає нам можливість покращити ситуацію відразу в кількох сферах: дати імпульс будівельному ринку, якісно покращити шкільне харчування та посприяти поверненню українців.

Працюємо, щоб усі проєкти нового будівництва чи відбудови шкіл та садочків враховували рекомендації, розроблені командою Олени Зеленської. Вони дадуть змогу українській шкільній інфраструктурі зробити якісний крок вперед», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі має запрацювати восени, з початком нового навчального року.

Згодом проєкт фабрик-кухонь заплановано масштабувати на всю територію України. У найближчих планах — будівництво фабрики-кухні у місті Лозова Харківської області. Триває аналіз територій для будівництва ще п’яти фабрик-кухонь у Закарпатській, Львівській, Полтавській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Під час зустрічі з Говардом Баффетом Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку українського народу та проєкти, які благодійник втілює в Україні. Президент відзначив проєкт фабрики-кухні, допомогу в реалізації зернової ініціативи, підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків ворожих обстрілів цивільної інфраструктури.

Обговорено питання допомоги в гуманітарному розмінуванні українських земель, зокрема території Херсонської області. Президент зауважив, що значну частину Херсонщини було деокуповано минулої осені, вона потребує розмінування, адже навесні традиційно розпочинається посівна, а цей край має дуже розвинений агропромисловий комплекс.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»