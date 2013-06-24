Дружина Президента України Олена Зеленська та меценат Говард Баффет відкрили будівництво першої в Україні фабрики-кухні в Бучі. Проєкт другого такого підприємства погоджено для міста Лозової Харківської області, повідомляє Офіс Президента.

Проєкт фабрики-кухні — частина реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська, розпочатої 2022 року. У її межах спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури було напрацьовано три варіанти організації харчування у школі: кухня повного циклу (в навчальних закладах, де є економічна доцільність і технічно-технологічна можливість, усе готують на місці з нуля); опорні кухні (з однієї великої їжу транспортують до сусідніх шкіл); фабрика-кухня (великий обсяг постачання, окрема будівля, в якій готують, шоково охолоджують їжу і транспортують до багатьох шкіл).

На такій фабриці-кухні можна приготувати 10 тисяч порцій. Так відбувається економія витрат на воду та електроенергію, налагоджується систематизоване постачання дітям безпечної та високоякісної їжі. Очікується, що фабрика-кухня в Бучі забезпечить харчуванням три громади (Буча, Немішаєве та Бородянка), де розташовано кілька десятків навчальних закладів. Потужності виробництва можна переналаштувати або розширити для задоволення потреб у харчуванні будь-яких верств населення, які цього потребують. Зокрема, підприємство зможе годувати тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів.

Перший ківш ґрунту на місці початку будівництва підняв на екскаваторі сам меценат проєкту. Фото з сайту president.gov.ua