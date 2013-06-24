Програма стартувала наприкінці квітня, і за цей час оргкомітет отримав понад 1000 заявок від підприємиць з усієї України. Найбільша кількість заявок надійшла від власниць бізнесу із західного (41% загальної кількості), центрального (18%) та північного (18%) регіонів України. Найменше — зі східного (14%) та південного (9%). 12% апліканток розвивають свій бізнес у сільській місцевості.

31 липня завершилося приймання заявок на участь у грантовій програмі «СТВОРЮЙ!». Проєкт із бюджетом 1 мільйон доларів спрямований на масштабування та розвиток малого і середнього бізнесу українок у виробництві та переробці.

Програма викликала інтерес серед підприємиць, які прагнуть розширити свої виробничі можливості. Заявки охопили широкий спектр галузей: від косметичної індустрії до меблевого виробництва, від виготовлення пластмасових виробів до будівельних матеріалів.

Аналіз отриманих заявок виявив тенденцію: майже 60% апліканток представляють харчову та легку промисловість, зокрема виробництво одягу. Поліграфія та меблеве виробництво також популярні, заявки в кожній із цих галузей становлять майже 5% загальної кількості.

Багато бізнесів відкрили під час війни, тож отримання грантових коштів дасть змогу переможницям вивести своє виробництво на новий рівень.

«Під час війни жінки дедалі частіше беруть на себе лідерство. Торік кожен другий ФОП в Україні відкривала жінка. Кожну третю компанію очолювала теж жінка. Але гендерний розрив — досі щоденна реальність багатьох українок. Наприклад, дослідження показують, що жінки частіше відкривають малі й мікробізнеси, а на середніх і великих підприємствах переважають, однак, чоловіки-керівники чи власники», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«СТВОРЮЙ!» — важливий елемент урядової політики «Зроблено в Україні», а також державної стратегії з подолання гендерного розриву в оплаті праці. Мета програми — стимулювати зростання економіки шляхом надання ресурсів та фінансової підтримки для реалізації жінками їхніх бізнес-планів.

«Під час відбору грантерок ми були вражені, наскільки талановиті українські підприємиці і які інноваційні їхні виробництва. Пишаємося кожною, хто подав заявку для масштабування власної справи. Під час оцінювання особливу увагу звертали на інноваційність проєкту, чи створюються продукти з доданою вартістю, чи підвищується якість українського продукту та чи має бізнес експортний потенціал», — розповідає заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Ярослава З. Джонсон, президент і головна виконавча директорка Ukraine-Moldova American Enterprise Fund додає: «Програма «СТВОРЮЙ!» — свідчення того, що навіть в умовах великої війни жінки в Україні не лише зберігають свої бізнеси, а й прагнуть до їх розширення та модернізації. Наша мета — підтримати їх у цьому прагненні, надаючи фінансові ресурси та можливості для зростання».

Грантові кошти (максимальна сума — 15000 доларів) переможниці програми зможуть витратити на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також (не більш як 30% гранта) на придбання програмного забезпечення і навчання. Через два місяці після отримання коштів грантерки відзвітуються стосовно витрачених коштів і поділяться змінами, яких вдалося досягти за цей час.

«Програма «СТВОРЮЙ!» орієнтована на жінок-підприємиць, котрі попри все розвивають свій бізнес: масштабуються, надають робочі місця та впевнено планують майбутнє навіть у складних умовах», — зауважує директорка KSE Foundation Світлана Денисенко.

Джерело: Міністерство економіки