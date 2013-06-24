Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та Надзвичайний і Повноважний посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр підписали Імплементаційну угоду до грантової угоди між Урядом Французької Республіки та урядом України.

«Ми підписали імплементаційну угоду до грантової угоди між Україною та Францією, що відкриває можливість залучити 200 мільйонів євро грантової допомоги. До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Ці проєкти буде реалізовано у тісній співпраці із французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25 тисяч людей у нашій країні. Щиро вдячна уряду Франції та французькому народові за підтримку та віру в незламність України», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Ключові сектори, які отримають фінансування завдяки цій угоді, — охорона здоров’я, енергетика, водопостачання та водовідведення, розмінування, цифрові технології, інфраструктура, сільське господарство, перероблення відходів та житлове будівництво. Це продовження угоди, підписаної в червніу присутності президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

Окремо триває робота над розширенням мандата Групи AFD в Україні для підтримки українських підприємств. Французьке агентство з питань розвитку, Товариство сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO) та організація Expertise France зможуть надавати позики, гранти, гарантії або інші форми фінансової й технічної допомоги. Таку підтримку можуть надати державним або приватним підприємствам, банківським установам, об’єднанням, організаціям, а також будь-яким юридичним особам в Україні, повідомляє Мінекономіки.