Найближчим часом до державного бюджету України надійде грант від США обсягом майже 3,9 млрд дол. Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Боб Сом підписали відповідну угоду.

«Ефективна робота уряду разом зі значною підтримкою від міжнародних партнерів дасть змогу забезпечувати стабільність фінансової системи в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України. Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, підсумок якої — мобілізація критично важливих ресурсів. Це необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю).

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на нинішній рік сягає 7,8 млрд дол.

Кошти надійдуть через проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Проєкт — ключовий фінансовий інструмент Світового банку для допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення росії він об’єднує зусилля іноземних донорів для надання критично важливої підтримки уряду України.

Через проєкт PEACE in Ukraine до держбюджету із червня 2022 року вже залучено більш як 25 млрд дол. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки в межах проєкту до майже 30 млрд дол., з яких понад 80% — кошти від Сполучених Штатів, повідомляє Міністерство фінансів.