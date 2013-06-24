Ще 455 українців стали переможцями чергової хвилі програми «Власна справа». Вони отримають гранти на започаткування або розширення бізнесу на 106 млн грн. Загалом від початку чинності програми її переможцями стали 25 000 українців, які отримають гранти на 6 млрд грн. Грантери вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«За підтримки держави відкрито тисячі нових компаній у всій країні, підприємці збільшують обсяги виробництва, розвивають нові напрями, виходять на нові ринки. Вони працюють, створюють робочі місця, забезпечують економічний розвиток, сплачують податки», — зазначилаЮлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів шостої хвилі 58% жінок, 33% чоловіків, 9% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (64), Вінницької (35), Харківської (34), Івано-Франківської (31), Дніпропетровської (29), Хмельницької (28) областей та міста Києва (28). Більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранта на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші напрями, в яких працюватимуть грантери шостої хвилі: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 155 людей; переробна промисловість — 67; тимчасове розміщування й організація харчування — 64; надання інших видів послуг — 37 людей.

Грантова програма «Власна справа»— одна зі складових політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції з високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари, повідомляє Мінекономіки.