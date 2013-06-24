Ще 23 українці віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми «Власна справа» за результатами чергової хвилі. Вони отримають 3 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають вже 83 молоді підприємці. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Вже 83 молоді українці стали переможцями грантової програми «Власна Справа» та отримають 12 млн грн на старт свого бізнесу. Кожен третій з них віком 18-20 років. Більшість з грантоотримувачів вже раніше пробували реалізуватись у підприємництві і зараз за підтримки держави вони зможуть започаткувати свою справу. Зокрема, переможці чергової хвилі програми планують за кошти гранту відкрити СММ-агенцію, подкаст-студію, кілька кав’ярень, молодіжне кафе, салон краси, танцювальну студію, займатись пошиттям одягу, прокатом електровелосипедів», — зазначила Тетяна Бережна.

Найбільше грантоотримувачів чергової хвилі програми серед молоді з Києва та Київської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської областей. Серед них 70% жінок та 30% чоловіків.

Нагадаємо, за умовами грантової програми «Власна справа» для молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу. Вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. На них не поширюється зобов’язання створити робочі місця.

Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності. Після цього він може ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.