Ще 24 українці віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми «Власна Справа» за результатами другої хвилі 2025 року. Вони отримають 3,3 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають 137 молодих підприємців. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Вже 137 молодих українців стали переможцями грантової програми «Власна Справа» та отримають 20 млн грн на старт свого бізнесу. Підтримуємо через гранти молодь, яка хоче реалізуватись у підприємництві, допомагаємо їм розпочати власну справу. Молоді підприємці готові розвивати свій бізнес у дуже різних сферах. Зокрема, переможці другої хвилі планують за допомогою гранту відкрити міні-пекарню, кав’ярню, студію звукозапису, садовий центр, започаткувати курси з вивчення англійської мови, гурток зі скелелазіння, надавати послуги з ремонту сільськогосподарської техніки, фото та відеозйомки, бухгалтерські послуги», — зазначила Тетяна Бережна.

Найбільше грантоотримувачів другої хвилі програми у 2025 році серед молоді з Києва та Київської, Рівненської, Івано-Франківської областей. Серед них 58% жінок та 42% чоловіків.

Нагадаємо, за умовами грантової програми «Власна Справа» для молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу. Вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. На них не поширюється зобов’язання створити робочі місця.

Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності. Після цього він може ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Діяразом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.