Ще 28 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми «Власна Справа» за результатами шостої хвилі 2025 року. Вони отримають 4 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають 237 молодих підприємців. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Вже 237 молодих українців стали переможцями грантової програми «Власна Справа» та отримають 34 млн грн на старт свого бізнесу. За грантові кошти молодь планує реалізувати бізнес-проекти в дуже різних сферах. Зокрема, переможці шостої хвилі взяли гранти на відкриття кав’ярні, пекарні, репетиторського центру й школи з вивчення польської мови, боксерського клубу, перукарні, студії манікюру, магазинів жіночого й дитячого одягу, подкаст-студії», — зазначила Тетяна Бережна.

Найбільше грантоотримувачів шостої хвилі програми у 2025 році серед молоді з Львівської, Дніпропетровської, Вінницької, Одеської, Рівненської та Чернівецької областей. Серед них порівну жінок та чоловіків. Половина з них вже мають досвід підприємницької діяльності.

Нагадаємо, за умовами грантової програми «Власна Справа» для молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу. Вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. На них не поширюється зобов’язання створити робочі місця.

Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів у процесі бізнес-діяльності. Після цього він може ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Діяразом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.