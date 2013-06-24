За перші два тижні приймання заявок на розвиток виробництв переробної промисловості подано 115 заявок на загальну суму 600 млн грн. Серед них виробники харчової продукції, літальних апаратів, картону, одягу та взуття, будівельних матеріалів та сумішей, машинобудівники, а також ті, хто тільки планує створити переробне підприємство. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Грантова програма підтримки переробних підприємств і на четвертий рік реалізації демонструє стабільно високий попит. Бізнес націлений на відновлення та розвиток, і держава створює для цього необхідні умови. Протягом першої двотижневої хвилі цього року ми отримали 115 заявок на загальну суму 600 млн грн. Водночас за умовами програми підприємства мають забезпечити ще 500 млн грн власних внесків. Якщо всі заявки відповідатимуть вимогам програми, загальний обсяг інвестицій у розвиток переробної промисловості тільки за цей період може перевищити 1,1 млрд грн», – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, приймання заявок відбувається постійно – кожна хвиля триває два тижні, а наступна стартує одразу після завершення попередньої. Зокрема, з 1 березня триває друга хвиля подачі заявок. Подати документи можна через платформу Дія.

Як відбувається розгляд заявок?

Крок 1: Подача заявки через портал Дія

Підприємець заповнює форму та відправляє її разом із бізнес-планом проєкту. Зразок заповненого бізнес-плану можна отримати також на платформі Дія, в розділі «Як отримати послугу». Заявка автоматично передається до уповноваженого банку, який ви вибрали при заповненні заявки.

Крок 2: Перевірка банком

Попередній відбір:

перевірка наявності податкових боргів;

аналіз кредитної історії підприємства;

підтвердження, що компанія не веде діяльності у рф чи білорусі.

Оцінка бізнес-плану:

заявник надає фінансові документи підприємства, бізнес-план та підтверджує наявність співфінансування (50% або 20% залежно від категорії заявника).

банк аналізує бізнес-план та його реалізацію.

Представник банка відвідує підприємство, щоб перевірити відповідність даних, вказаних в документах.

Крок 3: Розгляд заявки Мінекономіки та Державною службою зайнятості

Фінальне рішення про надання грантів приймається Мінекономіки та Державною службою зайнятості (ДСЗ) протягом 20 робочих днів з дня закінчення хвилі прийому, в яку була подана заявка.

заявки ранжуються за пріоритетністю (підприємства у прифронтових областях мають перевагу);

аналізується економічний ефект проєкту – кількість створених робочих місць, модернізація виробництва, інновації;

Крок 4: Отримання фінансування

Мінекономіки або ДСЗ публікують наказ про надання грантів.

Підприємство має протягом 10 робочих днів внести свою частку співфінансування на рахунок в банку

Після цього держава перераховує грантові кошти.

Розрахунковий термін надходження грантових коштів – 1-1,5 місяця після завершення хвилі подачі заявок.

Що передбачає програма?

Максимальна сума гранту – 8 млн грн.

Гранти надаються підприємцям, які:

вже працюють в переробній галузі і планують розширити виробництво планують реалізовувати проєкт з переробки (КВЕД С)

для фінансування:

придбання, доставки та запуску нового обладнання

розширення та модернізації працюючих виробничих потужностей

Формат підтримки – співфінансування:

50/50 – для більшості підприємств

80/20 – для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій

Умови використання грантів: