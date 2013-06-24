Міністерство економіки перерахувало ще 34,6 млн грн шістьом переможцям попередньої хвилі грантової програми для виробництв переробної промисловості. Грантова програма є складовою економічної політики «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«За умовами грантової програми підприємства переробної промисловості можуть отримати до 8 млн грн для оновлення парку обладнання. Умовою є співфінансування 50% на 50% та створення від 5 робочих місць. Переможцям попередньої хвилі програми виплачено 34,6 млн грн, які вони інвестують у розвиток. На цю програму Уряд передбачив у 2024 році 890,5 млн грн коштом державного бюджету та додатково 996 млн коштом Державного центру зайнятості», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Отримати грант можна на умовах співфінансування: до 50% вартості проекту покриває грант, решту сплачує підприємець. Якщо підприємство розташоване на деокупованих територіях або територіях де були, або можливі бойові дії, виробляє БПЛА, держава компенсує до 80% вартості проєкту, а грантоотримувач — 20%.

Програма фінансується з двох джерел:

бюджетних коштів (включаючи донорські внески до «Фонду відновлення та трансформації економіки»). Накази про надання грантів з бюджету видає Мінекономіки в межах плану щомісячних бюджетних асигнувань.

з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Накази про надання грантів видає Державний центр зайнятості на основі інформації від Мінекономіки.

З початку дії програми у липні 2022 року прийнято 1033 позитивних рішень про надання грантів на загальну суму 5,2 млрд грн, з яких відповідно до наказів Мінекономіки погоджено 813 заявок на суму 4,2 млрд грн та наказів Державного центру зайнятості — 220 заявок на суму 996,9 млн грн.

Зокрема у 2024 році за наказами Мінекономіки фактично виплачено 654,4 млн грн, а також за наказами Державного центру зайнятості — 196,4 млн грн.